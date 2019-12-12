Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 15:02

Вашингтон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг высмеял выбор американского журнала Time, признавшего шведскую экоактивистку Грету Тунберг человеком года, и посоветовал ей научиться "держать себя в руках" и "расслабиться".

"Так нелепо. Грета должна научиться справляться со своим гневом, а потом пойти на хорошее старое кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься!", - написал Трамп в своем твиттере.

Накануне, по версии Time, Тунберг была признана человеком года.

16-летняя Тунберг стала самой молодой, кому журнал когда-либо присуждал звание человека года.

Ранее западные СМИ сообщали, что президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Тунберг "маленькой соплячкой" после того, как 16-летняя активистка написала в своем твиттер-аккаунте об убийстве коренных жителей Амазонии за попытку предотвратить вырубку лесов, обвинив при этом мир в умалчивании этого.

"Удивительно, как много свободы дает пресса этой маленькой соплячке", - заявлял Болсонару.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин отмечал, что "не разделяет общего восторга по поводу речи Греты Тунберг" на саммите ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года.

Он подчеркнул, что Грета "добрая и искренняя девочка", однако отметил, что "никто не объяснил Грете, что современный мир сложен и разнообразен".

Путин также добавил, что когда кто-либо использует детей или подростков в своих интересах, это должно порицаться.

В сентябре 2019 года она выступила в ООН, обвинив лидеров в том, что они, не предпринимая мер по защите климата "украли" у нее "мечты и детство".

За последний год Грета Тунберг получила широкую известность. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

Грету Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней встречался лично генсек ООН Антониу Гуттерриш, а также, например, актер Арнольд Шварценеггер.

Активистка отказывается летать на самолетах, аргументируя это слишком большим количеством вредных выбросов в атмосферу. По этой причине на различные крупные мероприятия в другие страны мира она отправляется либо на поезде, либо на морском судне. Так, например, на ГА ООН в Нью-Йорк из Швеции она добиралась на яхте. Однако сменный экипаж летел в Нью-Йорк на самолете.

Тунберг не ест продукты животного происхождения и убедила своих родителей тоже стать веганами. 16-летняя девушка страдает от синдрома Аспергера, который сама Грета называет "даром".

1ви ар

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