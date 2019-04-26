Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 15:55

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что высоко оценивает заявления президента России Владимира Путина после его встречи с лидером КНДР во Владивостоке.

"Я высоко оцениваю заявления президента Путина, которые он сделал вчера", - заявил Д.Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед Белым домом.

Он добавил, что высоко оценивает усилия России и Китая в процессе достижения денуклеаризации Корейского полуострова. "Я высоко оцениваю, что Китай и Россия нам помогают", - сказал Д.Трамп.

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