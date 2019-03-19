Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 18:16

(расширенная версия, добавлено высказывание Трампа)

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Бразилию членом Североатлантического альянса, передают во вторник американские СМИ.

"Мы хотим изучить этот вопрос очень внимательно, что касается членства (Бразилии - ИФ) в НАТО или каких-либо партнерских отношений страны с НАТО", - сказал Д.Трамп.

По словам Д.Трампа, отношения между США и Бразилией "никогда не были настолько близкими, как сейчас", и он серьезно настроен рассматривать членство Бразилии в НАТО.

В ходе встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Овальном кабинете Д.Трамп отметил, что объем торговли между двумя странами в будущем "существенно возрастет".

Помимо этого, Д.Трамп позитивно высказался о президентской кампании Ж.Болсонару, сравнив ее со своей собственной в 2016 году.

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