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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 19:09 01.10.2018 - 19:09

Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что выступает за быстрое расследование ФБР в отношении его кандидата на пост члена Верховного суда Бретта Кавано, столкнувшегося с обвинениями в сексуальных домогательствах.

"Белый дом позволяет сенаторам делать все, что они хотят (при определении параметров расследования - ИФ). Я открыт ко всему, что они хотят. Единственное, на чем я настаиваю - это то, чтобы все делалось быстрее", - сказал он, выступая в Вашингтоне.

"Я хочу, чтобы сенат был счастлив, потому что в конечном счете именно сенаторы принимают решение по Кавано.", - отметил Д.Трамп.

"Я не возражаю против любых инициатив сенаторов. То же самое и с ФБР. Я думаю, что ФБР должно делать то, что необходимо им, чтобы получить ответы на имеющиеся вопросы", - добавил американский лидер.

Д.Трамп выразил сожаление в связи с той ситуацией, в которой оказались Б.Кавано и его семья.

"То, через что он прошел в течение последних трех недель, ужасно... То, что переживают его жена, его дети, это не поддается описанию. Это не справедливо. Я считаю, такое отношение (политических оппонентов -ИФ) ко мне, это уже нормально, потому что я постоянно с этим сталкиваюсь с самого первого дня. Для меня, это уже стало частью моей работы", - сказал президент США.

Он отметил, что хотел бы, чтобы ФБР провело "всеобъемлющее" расследование, но сделало это "быстро".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп дал распоряжение ФБР провести дополнительное расследование в отношении кандидата на пост судьи Верховного суда США Бретта Кавано.

Ожидается, что в связи с расследованием итоговое голосование в сенате США по кандидатуре Б.Кавано может пройти не на этой неделе, а на следующей.

Б.Кавано ранее выступил в комитете сената с речью, в которой отверг обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него после того, как он стал кандидатом на должность судьи американского Верховного суда.

В середине сентября газета "Вашингтон пост" опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Б.Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать.

Кандидатура Б.Кавано на должность судьи Верховного суда США была выдвинута Дональдом Трампом 10 июля. До 30 июля этот пост официально занимал Энтони Кеннеди, проработавший в суде 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку.

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