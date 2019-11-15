Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 15:44

Вашингтон. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе апрельского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским поздравил его с победой на выборах и не обсуждал темы, связанные с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, свидетельствует опубликованный Белым домом в пятницу меморандум о разговоре.

Этот разговор стал первым телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, в апреле Трамп приглашал Зеленского в Вашингтон и заверял его в полной поддержке.

"Когда Вы (Зеленский - ИФ) устроитесь (в должности президента Украины - ИФ) и будете готовы, я хотел бы пригласить Вас в Белый дом. У нас есть много о чем поговорить, но в любом случае - мы вместе с вами", - приводятся в меморандуме слова Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В минувшую среду стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

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