Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 21:23

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил процесс восстановление экономики после пандемии COVID-19 и подчеркнул, что Вашингтон помогает РФ и другим странам бороться против этой инфекции, сообщает в понедельник Белый дом.

"Президент Трамп и президент Путин обсудили усилия по борьбе против пандемии коронавируса, а также по открытию мировой экономики", - отмечается в сообщении.

В нем указывается, что "президент Трамп рассказал, что США делают усилия, чтобы позаботиться об американцах (страдающих от COVID-19), а также помогают странам, которые в этом нуждаются. В частности, речь идет о передаче в подарок 200 аппаратов ИВЛ российскому народу".

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