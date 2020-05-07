Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 17:20

Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили борьбу против коронавирусаа, сообщили в Белом доме.

"Президент Трамп и президент Путин обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса", - написал в четверг в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент Трамп вновь отметил, что США готовы оказать помощь любой стране, которая в ней нуждается, в том числе - России", - указал он.

Кроме того, по словам представителя американской администрации, Трамп также обменялся с Путиным мыслями по поводу 75-летней годовщины Дня Победы в Европе.

В ходе телефонной беседы лидеры также обсудили "другие двусторонние и мировые проблемы", отметили в Белом доме.

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