Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 2:57

Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп уже скоро примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам, и объявит о нем, заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро.

"Если у нас будет много денег, мы будем в выигрышном положении. Но это будет решение президента. О нем будет объявлено скоро", - сказал он в интервью Fox Business Network.

По словам Наварро, "в любом случае мы будем в выгоде... Президент любит их (тарифы - ИФ)".

США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены, заявил ранее экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в интервью телеканалу CNBC.

"Президент неоднократно говорил, что если сделка не будет выгодной, если не будет гарантий в отношении предотвращения будущих краж (интеллектуальной собственности - ИФ), если не будет эффективных процедур правоприменения, мы не согласимся на это (соглашение - ИФ)" - сказал Кудлоу.

Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.

"Сделка близка. Возможно, даже ближе, чем это было в середине ноября", - сказал чиновник, добавив, что стороны общаются практически ежедневно.

По его словам, никаких крайних сроков нет, но 15 декабря является "очень важной датой" в связи с планируемым Штатами повышением пошлин на очередную порцию китайских товаров.

Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна (СУАР).

1гк тг

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