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Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп за время пребывания на саммите НАТО в Брюсселе ни разу не упоминал о возможности выхода его страны из альянса, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Дональд Трамп ни в ходе наших двусторонних контактов, ни во время общих мероприятий не упоминал о возможности выхода США из НАТО", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

По мнению Э.Макрона, Д.Трамп придает НАТО большое значение.

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Интерфакс