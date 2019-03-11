Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 16:56

*** Средства, в частности, предлагается использовать для снижения зависимости партнеров США от российского вооружения

Вашингтон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе попросил выделить $500 млн на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии в противостоянии "злонамеренному" влиянию РФ, говорится в документе, распространенном на сайте Белого дома.

"Противодействие российскому злонамеренному влиянию. Бюджет предусматривает свыше $500 млн в качестве помощи Европе, Евразии и Центральной Азии", - отмечается в нем.

В частности, средства предлагается направить на снижение зависимости партнеров США от российского вооружения, а также - меры по укреплению коллективной безопасности.

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