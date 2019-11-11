Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 0:40

Вашингтон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, в отношении которого Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента, назвал процесс "фарсом" и обвинил главу комитета по разведке нижней палаты Адама Шиффа в фальсификации доказательств.

"Шифф не дает республиканцам ни свидетелей, ни адвоката, ни должного процесса! Это совершенно односторонняя охота на ведьм. Демократы в такой ситуации выглядят плохо. Это просто фарс!" - написал Трамп в своем твиттере.

Он также добавил, что Шифф так же, как "сфабриковал" его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, также "сфабрикует стенограммы, которые он делает и публикует".

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить президента Украины Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В рамках расследования, связанного с импичментом, демократы из палаты представителей вызвали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников. Они выступали за закрытыми дверями, на прошлой неделе комитеты, участвующие в процедуре импичмента, начали публиковать их показания.

1вз см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!