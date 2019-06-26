Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 15:17

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Китай на данный момент желает заключения торгового соглашения с США больше, чем сами США, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business в среду в преддверии встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

"Они хотят заключить сделку. Они хотят заключить сделку больше, чем я", - заявил Трамп в интервью Fox News.

Трамп отметил, что пошлины, которые США ввели в отношении Китая, позволяют привлечь в американскую экономику миллиарды долларов. Он отметил, что введение дополнительных пошлин - это его "план Б" на случай, если торговые переговоры с Пекином не увенчаются успехом.

Также в ходе интервью Трамп раскритиковал торговую политику Евросоюза и Вьетнама, и заявил, что многие страны используют США в своих интересах.

В скором времени президент США отправится в Осаку на саммит G20. Там у него, в частности, запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 в Осаке запланирована на субботу. Ее результат будет иметь важное значение как для мировой экономики, так и для финансовых рынков, которые в последние 18 месяцев находятся в подвешенном состоянии из-за торгового конфликта двух стран.

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