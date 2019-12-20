Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 15:16

Вашингтон. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирается позднее в пятницу подписать оборонный бюджет США на 2020 финансовый год.

"Я сегодня подпишу наш закон о бюджете на оборону объемом $738 млрд. Он включает в себя 12 недель оплачиваемого отпуска по уходу за детьми, повышение зарплаты нашим военным, создание космических сил, стены на южной границе...", - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что обе палаты Конгресса США одобрили законопроект об оборонном бюджете на следующий финансовый год. Он, в частности, предусматривает выделение более $700 млн на сдерживание России. Эти деньги должны быть израсходованы на строительство военных объектов, на противостояние угрозам со стороны подлодок, а также - "на выполнение иных срочных приоритетных проектов, нацеленных на сдерживание РФ и на работу с партнерами и союзниками США".

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