Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 16:26

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским в июле этого года просил расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, свидетельствует опубликованная в среду стенограмма разговора.

При этом, как отмечают американские СМИ, Трамп во время разговора не увязывал с этим дальнейшее выделение помощи Украине.

"Еще кое-что. Ходят разговоры о сыне Байдена, о том, что Байден остановил разбирательство (на Украине - ИФ), и многие люди хотят узнать об этом. Поэтому все, что вы могли бы сделать по этому вопросу с генпрокурором (по этой теме - ИФ) было бы хорошо", - сказал Трамп в ходе разговора, согласно стенограмме, распространённой Белым домом США.

"Байден ходил и хвастался, что он остановил разбирательство, поэтому если мы можете этим заняться..." - продолжил американский президент.

В ответ на это Зеленский заявил, что в курсе этой ситуации, и новый генпрокурор Украины займется этим делом.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.

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