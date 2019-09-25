Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 16:49

*** Зеленский жаловался Трампу на недостаточное усердие европейцев по поводу санкций против РФ и обещал купить больше противотанковых ракет

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе июльского телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил мнение, что европейские страны оказывают недостаточную помощь Украине, свидетельствует опубликованная в среду стенограмма этой беседы.

"Я скажу, что мы делаем много всего для Украины. Мы тратим много усилий и времени. Намного больше, чем делают европейские страны. Они должны помогать вам больше, чем делают сейчас", - сказал Трамп в беседе с Зеленским.

Американский лидер указал, что, например, канцлер ФРГ Ангела Меркель много говорит об Украине, "но она не делает ничего". По его словам, другие европейские страны поступают так же.

Президент Украины в ответ американскому лидеру сказал, что тот "прав не просто на 100%, а на всю 1000%". Он подчеркнул, что говорил европейским лидерам о том, что они должны "делать больше в том, что касается вопросов, связанных с санкциями" против России.

"Они не усиливают санкции. Они не работают так усердно, как должны работать для Украины", - отметил Зеленский, согласно стенограмме.

"И хотя логически Евросоюз должен быть нашим самым крупным партнером, технически получается, что США для нас - намного более крупный партнер, чем Евросоюз", - подчеркнул президент Украины.

Согласно опубликованному Белым домом документу, Зеленский также заверил Трампа, что Украина готова продолжать сотрудничать с США, в частности, в оборонной сфере. Он сказал, что Киев намерен закупить у США "еще больше противотанковых ракетных комплексов Javelin".

Белый дом в среду опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля этого года.

Стенограмма поместилась на пяти страницах. Имя вице-президента США Джо Байдена в тексте документа встречается несколько раз. При этом в документе указывается, что документ составлен, основываясь на записях сотрудников Белого дома, присутствовавших в кабинете Трампа во время разговора.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

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