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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 18:34 16.03.2018 - 18:34

Вашингтон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу в телефонном разговоре со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином объявил о намерении провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца мая этого года.

"Лидеры обеих стран согласились, что конкретные действия, а не слова станут главным способом добиться постоянной денуклеаризации Корейского полуострова, а президент Трамп подтвердил своем намерение до конца мая встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном", - говорится в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам разговора Д.Трампа и Мун Чжэ Ина.

"Оба лидера выразили сдержанный оптимизм относительно развития ситуации за последнее время и подчеркнули, что если Северная Корея изберет правильный путь, то для нее возможно светлое будущее", - отмечается в пресс-релизе.

В то же время, согласно заявлению, Д.Трамп и Мун Чжэ Ин указали на необходимость извлекать ошибки из прошлого и продолжать тесное сотрудничество с целью оказывать максимальное давление на КНДР.

Аю ки

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