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Этот контент был опубликован 10 июня 2018 г. 1:39 10.06.2018 - 01:39

Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что, с учетом последних высказываний премьера Канады Джастина Трюдо, решил отказаться от одобрения текста итогового коммюнике саммита G7.

"Учитывая не соответствующие действительности заявления Джастина на его пресс-конференции и тот факт, что Канада установила огромные пошлины на продукцию наших фермеров, рабочих и компаний, я велел представителям США не подписывать коммюнике, в то время как мы рассматриваем возможность пошлин на автомобили, которые наводнили американский рынок", - написал он в "Твиттере".

"Канадский премьер Трюдо во время наших встреч на саммите G7 был кротким как овечка, зато потом на пресс-конференции после моего отлета заявил, что "американские пошлины в какой-то степени оскорбительны" и что он "не даст себя в обиду". Это очень нечестно и слабо. Наши пошлины - ответ на его пошлины в 270% на молочную продукцию", - добавил президент США.

Ранее Дж.Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Канаде не допускал резких высказываний в адрес Д.Трампа, но заявил, что готов защищать торговые интересы канадцев, столкнувшихся с вводимыми США пошлинами.

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