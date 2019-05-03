Этот контент был опубликован 4 мая 2019 г. 0:46

Вашингтон. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп на следующей неделе решит, использует ли он свои президентские полномочия, чтобы помешать бывшему юрисконсульту Белого дома Дону Макгану дать показания перед законодателями Конгресса.

"Это будет определено в течение следующей недели или около того", - сказал Д.Трамп журналистам в Овальном кабинете во время встречи со словацким премьер-министром Петером Пеллегрини.

Президент США в последние дни заявлял, что может запретить вызов Д.Макгана на слушания в юридический комитет Палаты представителей.

Д.Трамп отмечал, что его сотрудничество со спецпрокурором Робертом Мюллером в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году было достаточным.

"Я позволил ему допрашивать юриста, юриста Белого дома в течение 30 часов... Я позволил ему допрашивать других людей. Я не обязан был позволять ему допрашивать кого-либо. Я не обязан был предоставлять ему документы. Я был абсолютно прозрачен, потому что знал, что не сделал ничего плохого", - говорил президент США.

Д.Макган был одним из членов администрации, которые давали показания Р.Мюллеру. Согласно его докладу, бывший юрисконсульт Белого дома предоставил подтверждающую информацию о попытках Д.Трампа уволить спецпрокурора.

В частности, в докладе говорится, что в июне 2017 года Д.Трамп позвонил своему советнику при Белом доме Д.Макгану и поручил ему передать Джеффу Сешнсу, который тогда занимал пост генпрокурора, что Р.Мюллера необходимо отстранить от руководства расследованием, мотивировав это неким конфликтом интересов. Д.Макган отказался выполнять это поручение, предпочтя ему увольнение.

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