Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 21:18

Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг намерен провести видеоконференцию с лидерами стран "Группы семи" (G7) по вопросам координации усилий по борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщил во вторник Белый дом.

"В совместной работе G7 использует всеобъемлющий подход к решению кризиса во многих областях, включая здравоохранение, финансы, гуманитарную помощь, а также науку и технику", - заявил представитель Белого Дома Джадд Дир.

В "Группу семи" входят США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония. Все эти страны значительно пострадали от распространения коронавирусной инфекции.

1ви ар ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!