Этот контент был опубликован 3 мая 2019 г. 22:50

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в пятницу со своим российским коллегой Владимиром Путиным не поднимал тему недопустимости иностранного вмешательства в американские выборы, потому что нет смысла делать это постоянно, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент ранее ясно давал понять, что никому не следует вмешиваться в наши выборы. Ему нет смысла говорить это каждые две секунды", - сказала она американским журналистам.

"Мы принимаем меры, чтобы вмешательство прекратилось, и чтобы в будущем подобное больше не происходило", - добавила С.Сандерс.

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