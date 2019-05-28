Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 11:55

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп завершил свой четырехдневный визит в Японии, сообщают американские СМИ.

Теперь американский лидер направляется на "Борту номер один" обратно в США.

За время визита Трамп стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Японии Нарухито, а также провел переговоры с премьер-министром страны Синдзо Абэ.

Перед тем, как отправиться домой, Трамп отправился вместе с Абэ на японский эсминец "Кага" в Йокосуке и пообщался с японскими военными. Выступая на палубе корабля, японский премьер указал на важность и прочность альянса США и Японии.

Затем президент США посетил десантный корабль класса Wasp ВМС США, который в настоящее время находится в Токийском заливе. Там он выступил с речью перед 800 военнослужащими, назвав их "бесстрашными воинами в Тихом океане". По словам Трампа, альянс США и Японии никогда не был прочнее, чем сейчас.

Американский лидер прибыл в Японию в субботу. Во время поездки его сопровождала первая леди США Мелания Трамп.

Император Нарухито принял президента США и его супругу в своем дворце в Токио в понедельник. Трамп стал первым иностранным лидером, принятым новым императором Японии с момента восшествия на престол 1 мая. Американская президентская чета приняла участие в банкете от имени императора.

Президент США и японский премьер также провели переговоры, в ходе которых обсудили многие вопросы, как двусторонних отношений, так и международной политики. Говоря о сотрудничестве двух стран, Трамп сообщил, что Вашингтон и Токио намерены отправить совместные миссии на Марс и Луну. Он также отметил значительный прогресс в торговых переговорах с Японией.

Лидеры стран в ходе встречи обсудили северокорейский вопрос. Трамп указал, что США и Япония продолжат двусторонние консультации, нацеленные на достижения мира и безопасности на Корейском полуострове. Глава Белого дома выразил надежду, что лидер КНДР Ким Чен Ын в конечном счете откажется от ядерного оружия.

В визит Трампа в Японии были включены также развлекательные и спортивные мероприятия. Например, вместе с Абэ он посетил турнир по сумо, на котором вручил специальный кубок победителю. В тот же день он сыграл в гольф с премьер-министром Абэ.

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