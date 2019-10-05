Этот контент был опубликован 5 октября 2019 г. 19:29

Вашингтон. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным зимой 2017 года хвалил собеседника за лидерские качества, пишет в субботу The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих сотрудников Белого дома.

"28 января (2017 года - ИФ) Трамп позвонил Путину. Планировалось, что речь пойдет о формальности: предстояло принять поздравления иностранного лидера (с победой на выборах президента США - ИФ). Бывшие сотрудники Белого дома охарактеризовали поведение Трампа как "подобострастное" и "заискивающее", - пишет газета.

По ее информации, Трамп "перескакивал на разные темы без четкой цели, тогда как Путин, судя по всему, придерживался стандартных тем, свойственных для первого официального контакта".

Кроме того, газета утверждает, что Трамп назвал Путина выдающимся лидером и попросил прощения за то, что не позвонил раньше. Один из источников газеты заявил: Трамп объяснил, что его сотрудники не сообщили вовремя, что президент РФ хотел организовать такой разговор.

В ходе другого телефонного разговора, согласно информации газеты, Трамп просил Путина дать совет по поводу кризиса с КНДР. "В ходе произошедшего позже телефонного разговора с Путиным Трамп спросил своего собеседника, бывшего сотрудника КГБ, совета о том, как подружиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном - авторитарным лидером, враждебно настроенным по отношению к США", - говорится в материале.

В целом в Белом доме не понимали, почему президент США так хорошо относится к РФ, подчеркивается в статье. "Мы не понимали, почему он был так мил по отношению к России", - заявил бывший сотрудник американской администрации. Герберт Макмастер, который был в начале президентства Трампа его советником по нацбезопасности, даже организовал ряд мероприятий, чтобы попробовать изменить отношений президента к РФ, пишет газета.

The Washington Post публикует информацию о многих разговорах Трампа по телефону, вызвавших недоумение у его сотрудников.

Например, согласно утверждению издания, он обещал руководителям Саудовской Аравии помочь их стране войти в G7, несмотря на то, что одним из требований для вступления туда является приверженность демократическим ценностям.

The Washington Post входит в широкий список СМИ США, которых Трамп обвиняет в публикации фейковых новостей и в выдумывании источников информации.

Интерес к его разговорам с иностранными лидерами обострился в СМИ после того, как демократы обвинили Трампа в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского по вопросу о проведении расследования по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера Байдена. В палате представителей сочли, что Трамп злоупотребил властью ради борьбы против политического оппонента и запустили процедуру импичмента.

Белый дом распространил стенограмму летнего разговора Трампа с Зеленским. Из него следует, что Трамп действительно поднимал данную тему, однако давления не оказывал. Зеленский также заявлял, что никто на него не давил.

1во ки

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