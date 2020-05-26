Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 1:59

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter во вмешательстве в президентские выборы и подавлении свободы слова.

"Twitter сейчас вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят, что мое заявление о голосовании по почте, которое приведет к массовой коррупции и мошенничеству, неверно, основываясь на проверке фактов фальшивыми новостями CNN и Amazon Washington Post. Твиттер полностью подавляет свободу слова, и я, как президент, не позволю этому случиться!" - написал Трамп в своем аккаунте твиттера.

Заявление президента США стало ответом на появившиеся знаки с призывом пользователям социальной сети проверить факты под сообщением Трампа о том, что голосование по почте приводит к значительным фальсификациям.

"Эти твиты содержат потенциально вводящую в заблуждение информацию о процессах голосования и были помечены, чтобы обеспечить дополнительный контекст вокруг почтовых бюллетеней", - сказал представитель платформы The Hill.

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