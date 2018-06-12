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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 11:55 12.06.2018 - 11:55

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов нанести визит в Пхеньян по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына.

На пресс-конференции по итогам прошедшего в Сингапуре саммита США-КНДР Д.Трамп сказал, что "хотел бы посетить Пхеньян в удобное время", а также что пригласит Ким Чен Ына в "удобное время" посетить Белый дом. "Я приглашу, в подходящее для этого время Ким Чен Ына, в Белый дом... Немного позже", - сказал президент США.

Встреча руководителей двух стран состоялась в Сингапуре во вторник. По ее итогам был подписан документ, в котором говорится о приверженности КНДР денуклеаризации Корейского полуострова и гарантии безопасности Северной Корее со стороны США.

Ранее о том, что КНДР предлагала след за сингапурским саммитом провести встречи в Пхеньяне и Вашингтоне, сообщали южнокорейские СМИ. Соответствующее предложение содержалось в письме Ким Чен Ына Д.Трампу, которое было передано 1 июня в Вашингтоне зампредом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем.

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