Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 18:27

Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, комментируя кризис вокруг Ирана, заявил, что Вашингтон готов вести дело к миру со всеми, кто этого желает.

"США готовы быть в мире со всеми, кто к этому стремится", - заявил Трамп в среду в Белом доме, в ходе которого он рассказывал о планах разрешения иранского кризиса.

Трамп предположил, что если Иран изменит поведение на мировой арене, то сможет добиться процветания и "быть великой страной".

Трамп также попросил Европу поддержать его кампанию максимального давления на страны ближневосточного региона, а НАТО - делать больше усилий для достижения мира.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

При этом, как стало известно, иранская сторона заранее предупредила Ирак об ударах. Таким образом, все военные, находившиеся на базах, получили время, чтобы укрыться. Кроме того, по мнению наблюдателей, решение нанести удары ночью отчасти вызвано желанием Тегерана избежать гибели людей: ночью большинство военных спали в безопасных укрытиях.

1ка во*

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