Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 22:35

Вашингтон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что не ощущает никаких побочных эффектов от приема противомалярийного медицинского препарата гидроксихлорохина для защиты организма против коронавируса COVID-19.

"Это никак на меня не влияет. Считаю этот препарат дополнительным оборонительным редутом (от вируса - ИФ)", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что по работе вынужден "иметь дело с большим числом людей", и потому посчитал, что гидроксихлорохин поможет ему защититься от коронавирусной инфекции. Президент напомнил, что недавно два сотрудника Белого дома заразились вирусом и пояснил, что это подтолкнуло его к тому, чтобы подумать о дополнительно защите от COVID-19.

"Это очень недорогое лекарство", - добавил он.

Со своей стороны, секретарь по делам ветеранов США Роберт Уилки напомнил сотрудникам СМИ, что этот препарат принимают в стране уже много десятилетий, в особенности - военные. Американские СМИ ранее отмечали, что у гидроксихлорохина могут быть отрицательные побочные эффекты.

Трамп же подчеркнул, что не видит проблем в том, чтобы люди принимали этот препарат, однако посоветовал сначала проконсультироваться с врачом и выяснить, нет ли противопоказаний.

Накануне Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом.

"Я принимаю это уже как пару недель", - сказал он журналистам в Белом доме. Президент отметил, что в США гидроксихлорохин принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.

Однако многие политики, в том числе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, раскритиковали Трампа. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что "любой эксперт скажет, что он (препарат - ИФ) не помогает против COVID-19., так что он (Трамп - ИФ) дает людям ложную надежду".

Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.

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