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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 17:10 12.07.2018 - 17:10

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп на переговорах с президентом РФ в Хельсинки, вероятно, будет готов откровенно высказать свою позицию по проекту газопровода "Северный поток-2", заявил в четверг американский министр энергетики Рик Перри.

"Мое мнение заключается в том, что президент будет счастлив высказать свою точку зрения Путину", - сказал Р.Перри журналистам в Брюсселе по итогам совета по энергетике ЕС-США, говоря про "Северный поток-2".

Министр повторил американскую позицию, согласно которой "Северный поток-2" - невыгодный для Европы проект, так как не обеспечит ей диверсификацию источников поставок энергоносителей.

"Мы верим в конкуренцию, в то, что нужны многочисленные источники поставок", - сказал Р.Перри.

Комментируя слова Д.Трампа о "Северном потоке-2", он заверил, что аналогичную точку зрения он слышал и во время разговоров со многими официальными лицами ЕС.

Накануне президент США раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - сказал Д.Трамп в среду во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса.

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