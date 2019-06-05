Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 18:25

Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, когда будет для этого подходящий момент.

"Я с нетерпением жду возможности увидеть его, в подходящий момент", - сказал Трамп перед встречей с премьером Ирландии Лео Варадкаром.

Американский лидер, находящийся с визитом в Ирландии, отметил, что, по его мнению, Ким Чен Ын хотел бы заключить сделку с США. Сам Трамп отметил, что тоже стремится к сделке с КНДР.

Первый саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня 2018 года. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Через несколько дней Д.Трамп заявил, что КНДР начала денуклеаризацию.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Саммит закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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