Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 20:30

Вашингтон. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп по-прежнему готов к переговорам без предварительных условий с президентом Ирана Хасаном Рухани, завил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин.

"Президент ясно дал понять, что он готов на встрече без предварительных условий, однако в то же время мы продолжаем нашу кампанию по максимальному давлению (на Иран - ИФ)", - заявил он журналиста в Белом доме.

Это заявление последовало спустя несколько дней после того, как Иран объявил об очередном сокращении обязательство в рамках соглашения по атому, из которого ранее вышли США.

Ряд СМИ предполагал, что такая встреча могла бы пройти позже осенью - на полях Генассамблеи ООН.

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!