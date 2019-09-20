Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 10:02

Гонконг. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - США готовы усилить давление на Китай, если Вашингтон и Пекин не заключат торговое соглашение в скором времени, сказал советник Белого Дома Майкл Пиллсбери в интервью South China Morning Post в Гонконге, отметив, что на текущий момент размер введенных Штатами пошлин является небольшим.

"Есть ли у президента возможности для эскалации торговой войны? Да, пошлины могут быть повышены. Сейчас они на низком уровне, но могут достичь 50% или 100%", - сказал Пиллсбери.

Он также отметил, что критики Трампа не правы, полагая, что американский лидер "просто блефует", угрожая полноценной торговой войной.

"Есть варианты, касающиеся финансовых рынков, Уолл-стрит, у президента есть целый ряд вариантов", - сказал советник Белого дома.

Пиллсбери регулярно разговаривает с Трампом по поводу Китая, однако неоднократно заявлял, что "самым главным советником (Трампа - ИФ) в отношении Китая является он сам".

"Я думаю, что президент Трамп использует соцсети, в особенности, когда речь идет о Китае, чтобы высказать свое мнение. Поэтому я отвергаю идею о том, что я или кто-то еще является для него советником по Китаю", - сказал он.

Между тем Пиллсбери отметил, что Трамп не пытается причинить ущерб торговле США и Китая, а хочет "увеличить ее масштаб, чтобы устранить дефицит".

В четверг в США стартовал подготовительный раунд американо-китайских переговоров по торговым вопросам, о котором сообщали СМИ.

В ходе двухдневных консультаций стороны должны подготовить почву для дальнейших переговоров между представителями двух стран на высоком уровне, намеченных на начало октября.

Ключевыми вопросами на переговорах, как считают наблюдатели, станут закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции, снижение курса китайской национальной валюты по отношению к доллару США, а также соблюдение Пекином прав американских предприятий на интеллектуальную собственность и технологии.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ор ко вв*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!