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Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - США будут готовы предоставить КНДР гарантии безопасности, если северокорейцы откажутся от оружия массового уничтожения, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Президент Трамп признает стремление КНДР обеспечить свою безопасность и готов обеспечить, чтобы КНДР, которая откажется от своего оружия массового поражения, была в безопасности", - сказал он журналистам в Белом Доме.

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Интерфакс