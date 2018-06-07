Трамп готов обеспечить безопасность КНДР в случае отказа от оружия массового поражения - госсекретарь США

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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 22:47 07.06.2018 - 22:47

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - США будут готовы предоставить КНДР гарантии безопасности, если северокорейцы откажутся от оружия массового уничтожения, заявил госсекретарь США Майк Помпео. "Президент Трамп признает стремление КНДР обеспечить свою безопасность и готов обеспечить, чтобы КНДР, которая откажется от своего оружия массового поражения, была в безопасности", - сказал он журналистам в Белом Доме. 1йф см Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс