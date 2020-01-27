Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 16:17

Вашингтон. 27 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе против распространения коронавируса.

"Мы предложили Китаю и председателю Си любую помощь, которая может быть необходима. У нас есть необыкновенные эксперты ", - написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что США находятся в постоянном контакте с Китаем по ситуации, связанной с коронавирусом.

Как сообщал госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80. Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, пять - в Австралии, четыре - в Сингапуре, по три - в Японии, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале. Также поступают сообщения о двух заболевших в Канаде.

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