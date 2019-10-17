Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 20:44

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп по прибытии в штат Техас объявил о готовности отменить санкции против Турции, как только на севере Сирии будет достигнут режим прекращения огня, передает в четверг телеканал CBS.

"(Трамп - ИФ) сказал, что санкции США отменят, как только будет завершено введение режима прекращения огня", - сообщил телеканал.

При этом Трамп назвал договоренности с Турцией "нестандартным решением" и поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и курдов за его достижение.

В то же время, отмечает CBS, Трамп упомянул, что для решения проблемы также потребовалось проявить жесткость.

Кроме этого, он пообещал следить за зоной безопасности на севере Сирии и за боевиками ИГ (запрещена в РФ), находящимися в заключении в этой зоне.

Ранее вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре в четверг заявил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) отвести свои силы.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, пояснил, что пока что можно говорить лишь о приостановке турецкой операции в Сирии, а не о ее полной остановке. Он отметил, что об окончательном прекращении операции "Источник мира" можно будет говорить, лишь когда "все террористы покинут зону безопасности".

По условиям соглашения отряды YPG должны будут отойти от турецких сил в течение 120 часов. Кроме того, у курдских отрядов YPG будет изъято тяжелое вооружение.

Стороны также договорились продолжать сотрудничать в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ).

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