Вашингтон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп готов выдвинуть кандидатуру Стивена Мура, который входил в число его консультантов в ходе предвыборной кампании, на вакантную должность в совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС).
Д.Трамп заявил об этом журналистам в пятницу.
Ранее The Wall Street Journal написала о возможном выдвижении С.Мура со ссылкой на высокопоставленный источник в президентской администрации.
Сейчас С.Мур является приглашенным лектором консервативного аналитического центра Heritage Foundation.
Ранее он работал в WSJ и многие годы критиковал посткризисную денежно-кредитную политику Федрезерва. На прошлой неделе С.Мур в соавторстве написал для газеты обзор работы ФРС, в котором назвал действия главы ЦБ Джерома Пауэлла угрозой для американской экономики.
По словам источника WSJ, Д.Трамп в беседе с С.Муром хвалебно отозвался об этом материале.
Сейчас в совете управляющих ФРС вакантны два места из семи. Кандидатуры управляющих должен одобрить Сенат американского Конгресса.
С.Мур заявил WSJ в пятницу, что не получал официального предложения занять должность в ФРС, но если такая возможность представится, он ею воспользуется.
Служба финансово-экономической информации
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