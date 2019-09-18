Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 21:04

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что позволит президенту Ирана Хасану Рухани и главе МИД этой страны Джаваду Зарифу принять участие в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, сообщил пресс-пул Белого дома.

"Я позволю им приехать", - сказал Трамп журналистам.

Он отметил, что "ООН (как структура - ИФ) имеет большую важность".

Ранее в среду генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН находится в контакте с властями США по вопросу выдачи американских виз президенту Ирана Хасану Рухани и главе МИД Джаваду Зарифу, чтобы они смогли посетить Генассамблею ООН.

Ранее сообщалось, что президент Ирана и глава МИД этой страны, возможно, не поедут на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, так как США пока не выдали им визы.

Зариф, как планируется, должен отправиться в Нью-Йорк уже в пятницу, а Рухани - в понедельник.

СМИ неоднократно сообщали, что на Генассамблее ООН может состояться встреча Рухани с президентом США Дональдом Трампом. Иранская сторона затем заявила, что такая встреча не запланирована.

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