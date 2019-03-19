Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 18:52

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Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Бразилию более близким партнером или даже членом Североатлантического альянса, передают во вторник американские СМИ.

"Мы внимательно рассмотрим вопрос о том, будет ли идти речь о НАТО (о членстве в НАТО - ИФ) или же о чем-то, связанным с альянсом (о партнёрских отношениях- ИФ", - сказал Д.Трамп, не уточнив деталей о статусе возможного сотрудничества Бразилии с альянсом.

По словам Д.Трампа, отношения между США и Бразилией "никогда не были настолько близкими, как сейчас".

В ходе встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Овальном кабинете Д.Трамп отметил, что объем торговли между двумя странами в будущем "существенно возрастет".

Помимо этого, Д.Трамп позитивно высказался о президентской кампании Ж.Болсонару, сравнив ее со своей собственной в 2016 году.

1тэ ар

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