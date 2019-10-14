Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 22:55

Вашингтон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп предупредил в понедельник, что готов в сжатые сроки уничтожить экономику Турции, если эта страна не откажется от деструктивных действий на севере Сирии.

"США будут агрессивно использовать экономические санкции против тех, кто причастен или финансирует ужасающие действия (Турции - ИФ) в Сирии. Я полностью готов быстро разрушить экономику Турции, если ее лидеры продолжат идти по опасному и деструктивному пути", - подчеркнул он в заявлении.

Трамп отметил, что турецкая военная операция на севере Сирии - это угроза миру и безопасности в ближневосточном регионе. Кроме того, бои представляют угрозу для мирного населения.

"Я ясно объяснил президенту Эрдогану, что действия Турции провоцируют гуманитарный кризис и создают условия, в которых могут совершаться военные преступления", - добавил президент США.

Ранее в октябре иностранных финансов США Стивен Мнучин заверил, что уничтожение экономики Турции - вполне решаемая для Вашингтона задача.

1во тг

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