Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 23:25

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести мощные дополнительные санкции против Кубы в случае, если эта страна не выведет своих военных из Венесуэлы.

"Если кубинские военные и ополченцы не прекратят немедленно проводить военные и иные операции с целью "убить" или уничтожить конституцию Венесуэлы, то против Кубы будут введены тотальное эмбарго и санкции высшего уровня", - написал он в Twitter.

"Надеюсь, все кубинские солдаты быстро и мирно вернутся на свой остров", - добавил он.

США часто обвиняют Кубу в оказании поддержки властям Венесуэлы, столкнувшимся с массовыми акциями протеста оппозиции.

1во аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!