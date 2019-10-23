Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Если Турция не будет соблюдать свои обязательства по Сирии, США введут против нее обширные санкции, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Если Турция не выполнит свои обязательства, в том числе по защите религиозных и этнических меньшинств, (...) мы оставляем за собой право вновь ввести сокрушительные санкции", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.
Он добавил, что если Турция не будет выполнять обязательства, то США могут, в том числе, "значительно повысить пошлины на сталь и всю другую продукцию из Турции".
Ранее Трамп объявил, что он распорядится снять с Турции все санкции, введенные из-за операции в Сирии.
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