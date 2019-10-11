Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 20:10

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп подпишет указ, который наделит министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к ухудшению обстановки, говорится в заявлении ведомства.

"Приказ делегирует полномочия министру финансов, по согласованию с президентом и с госсекретарем, вводить санкции против индивидуальных лиц и правительственных органов Турции, причастных к нарушению прав человека или к действиям, которые повлекут за собой ухудшение мирной обстановки, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", - отмечается в заявлении.

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