Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 20:30

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп подпишет указ, который наделит министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к ухудшению обстановки, говорится в заявлении ведомства.

"Приказ делегирует полномочия министру финансов, по согласованию с президентом и с госсекретарем, вводить санкции против индивидуальных лиц и правительственных органов Турции, причастных к нарушению прав человека или к действиям, которые повлекут за собой ухудшение мирной обстановки, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", - отмечается в заявлении.

Также указ Трампа наделит полномочиями министра финансов вводить вторичные санкции за значительные транзакции с физическими лицами и органами правительства Турции.

"По указанию президента Трампа мы будем вводить санкции против конкретных лиц или ведомств Турции при необходимости", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

По словам Мнучина, который ранее в пятницу встретился с Трампом, он уже одобрил этот приказ, но пока его не подписал. Приказ разработан с целью "отговорить Турцию от любых дальнейших военных действий на северо-востоке Сирии".

Турция начала операцию на северо-востоке Сирии в среду. Основной задачей является борьба против курдских ополченцев в приграничных районах. США выступают против этой операции.

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