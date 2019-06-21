Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 14:37

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп ведет дискуссии с советником по нацбезопасности Джоном Болтоном по поводу реакции на ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана, сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома.

По его словам, сдержанная реакция Трампа входит в резкое противоречие с жесткой позицией Болтона, который в прошлом публично и неоднократно призывал к смене режима в Тегеране.

Представитель администрации отметил, что в дискуссиях Трампа и Болтона такие высокопоставленные лица, как госсекретарь США Майк Помпео, вице-президент Майк Пенс и министр сухопутных войск ВС США Марк Эспер, которого, как ожидается, назначат на пост главы Пентагона, не определились со своей позицией.

Накануне стало известно, что иранский Корпус стражей Исламской революции сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

1кю аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!