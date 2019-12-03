Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 20:14

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ситуации с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена на Украине пытался использовать свои полномочия, чтобы получить преимущество на выборах 2020 года, говорится в докладе, опубликованном во вторник комитетом палаты представителей по разведке.

"Процедура импичмента в отношении 45-ого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выявила длившиеся месяцами попытки президента Трампа использовать полномочия, чтобы добиться иностранного вмешательства ему на пользу на выборах 2020 года", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского публично объявить о расследовании в отношении его политического соперника Байдена, которого он опасался больше всего, а также проведения расследования по теме предполагаемого украинского вмешательства в выборы 2016 года. В комитете расценили такую просьбу как серьезное нарушение.

Комитет по разведке палаты представителей США во вторник проголосовал за то, чтобы опубликовать этот доклад о процессе импичмента Трампа. Доклад был подготовлен по итогам нескольких слушаний с американскими чиновниками в ноябре.

Публикация этого доклада означает, что теперь работа по вопросу об импичменте Трампу окончательно переходит от комитета по разведке в юридичсеский комитет.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!