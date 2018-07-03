Трамп доволен контактами с КНДР и заявил, что смог предотвратить войну с Пхеньяном
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Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что США проводят множество успешных переговоров с КНДР, и отметил, что за последние восемь месяцев КНДР не проводила испытания баллистических ракет и ядерного оружия.
"Много хороших разговоров с Северной Кореей - все идет хорошо! Тем временем, никаких запусков ракет или ядерных испытаний за восемь месяцев. Вся Азия в восторге", - написал Д.Трамп в Twitter.
В то же время, президент США написал, что только СМИ, пишущие "фейковые новости" недовольны ситуацией с КНДР, и заявил, что без него между США и КНДР произошла бы война.
"Только Пппозиционная Партия, в которую входят "фейковые новости", недовольна. Если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей", - добавил Д.Трамп.
В июне в Сингапуре состоялся саммит КНДР-США с участием Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.
В последний раз КНДР проводили испытание баллистической ракеты 28 ноября 2017 года. Тогда Пхеньян объявил о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", которая способна достичь любого района на территории США.
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Интерфакс