Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 11:25

Брюссель. 22 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение работой своей команды на слушаниях в сенате США по делу о его импичменте, сообщают в среду американские СМИ.

"Мы очень хорошо работаем, дело складывается для нас хорошо", - сказал Трамп в Давосе в ответ на вопрос журналиста о том, доволен ли он командой юристов, защищающих его на слушаниях по импичменту.

В настоящее время президент США находится в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме. Перед его прибытием в Давос в СМИ появлялись предположения, что Трамп не поедет на форум из-за ситуации с импичментом.

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в сенате. Его инициировали демократы после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля.

Палата представителей США, большинство в которой принадлежит демократам, выдвинула Трампу два обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Команда юристов Трампа объявила, что одобренные Палатой представителей статьи импичмента "конституционно недействительны", и обвинила демократов в "наглой и незаконной попытке" отменить результаты президентских выборов 2016 года. По их словам, "эта крайне пристрастная и безрассудная одержимость импичментом президента началась еще до его избрания, и продолжается и по сей день".

В команду, защищающую президента США Дональда Трампа на слушаниях по импичменту вошли известные юристы Кеннет Стар, Алан Дершовиц, Джейн Раскин, Джон Ратклифф.

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