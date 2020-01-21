Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 12:25

Давос. 21 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен тем, как развиваются его отношения с китайским руководством.

"Наши отношения с Китаем, возможно, сейчас лучше, чем когда бы то ни было", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В частности, он высоко оценил контакты с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Он - за Китай, а я - за США. В остальном - мы отлично относимся друг к другу", - сказал Трамп.

Он напомнил о недавнем подписании первой фазы торгового соглашения США с Китаем и подтвердил скорое начало переговоров по второй фазе.

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