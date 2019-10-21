Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 18:14

Вашингтон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня на северо-востоке Сирии соблюдается.

"Нам поступают очень хорошие новости. Режим прекращения огня соблюдается", - приводят американские СМИ слова Трампа.

Он отметил, что за годы конфликта с курдами "много турок погибло из-за военного конфликта на границе".

В четверг стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности. Ожидается, что к вечеру вторника курды должны выполнить свою часть сделки и отвести силы из ряда районов.

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