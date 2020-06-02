Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 16:16

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что прошедшей ночью в Вашингтоне удалось избежать беспорядков.

"В Вашингтоне не было проблем прошлой ночью. Было много арестов. Все отлично выполнили работу", - написал он на своей странице в твиттере.

"И в Миннеаполисе все было замечательно (спасибо президенту Трампу!)" - добавил он.

Жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в полицейском участке афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.

На прошлой неделе офицер полиции Дерек Човин, причастный к гибели Флойда, был уволен и обвинен в убийстве. Еще три офицера полиции, присутствовавшие на месте трагедии, были уволены, но обвинения и пока не предъявлены.

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