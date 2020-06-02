Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что прошедшей ночью в Вашингтоне удалось избежать беспорядков.
"В Вашингтоне не было проблем прошлой ночью. Было много арестов. Все отлично выполнили работу", - написал он на своей странице в твиттере.
"И в Миннеаполисе все было замечательно (спасибо президенту Трампу!)" - добавил он.
Жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в полицейском участке афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.
На прошлой неделе офицер полиции Дерек Човин, причастный к гибели Флойда, был уволен и обвинен в убийстве. Еще три офицера полиции, присутствовавшие на месте трагедии, были уволены, но обвинения и пока не предъявлены.
1эф во