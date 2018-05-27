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Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что доволен тем, как продвигается диалог с КНДР по организации его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", президент отметил, что переговоры с Пхеньяном по организации этой встречи "проходят очень хорошо.

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Интерфакс