Трамп доволен ходом переговоров по саммиту США-КНДР
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что доволен тем, как продвигается диалог с КНДР по организации его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", президент отметил, что переговоры с Пхеньяном по организации этой встречи "проходят очень хорошо.
во см
Интерфакс