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Этот контент был опубликован 27 мая 2018 г. 3:21 27.05.2018 - 03:21

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что доволен тем, как продвигается диалог с КНДР по организации его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", президент отметил, что переговоры с Пхеньяном по организации этой встречи "проходят очень хорошо.

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