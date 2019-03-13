***Президент отметил, что не торопится в вопросе заключения соглашения

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с Китаем по торговому соглашению успешными, сообщают в среду американские СМИ.

Переговоры с Китаем "идут очень хорошо", заявил президент в ходе совещания в Белом доме.

"Китай очень хочет заключить сделку", - приводит слова президента журналист CBS News Марк Кноллер.

Президент отметил при этом, что "не торопится" в вопросе соглашения с Китаем.

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