***Президент отметил, что не торопится в вопросе заключения соглашения
Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с Китаем по торговому соглашению успешными, сообщают в среду американские СМИ.
Переговоры с Китаем "идут очень хорошо", заявил президент в ходе совещания в Белом доме.
"Китай очень хочет заключить сделку", - приводит слова президента журналист CBS News Марк Кноллер.
Президент отметил при этом, что "не торопится" в вопросе соглашения с Китаем.
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